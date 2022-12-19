立會補選港區人大 有當選方程式？

約1,400名選舉委員在4日之內，接連選出4位立法會議員及36名港區人大代表。多位資深建制中人從選舉結果，總結出一條當選方程式。

大黨支持 人緣好具知名度

當選的方程式首先是要過「提名關」，兩次選舉提名時

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入