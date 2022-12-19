立會補選港區人大 有當選方程式？ 財金專欄 2022/12/19 分享： 分享： 約1,400名選舉委員在4日之內，接連選出4位立法會議員及36名港區人大代表。多位資深建制中人從選舉結果，總結出一條當選方程式。 大黨支持 人緣好具知名度 當選的方程式首先是要過「提名關」，兩次選舉提名時 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 2022/12/16 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 2022/12/15 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 2022/12/14 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 2022/12/13 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 2022/12/12 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 立法會 選舉 民建聯 工聯會 新民黨 補選