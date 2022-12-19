  • 11°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立會補選港區人大 有當選方程式？

財金專欄 2022/12/19

分享：

分享：

約1,400名選舉委員在4日之內，接連選出4位立法會議員及36名港區人大代表。多位資深建制中人從選舉結果，總結出一條當選方程式。

大黨支持 人緣好具知名度

當選的方程式首先是要過「提名關」，兩次選舉提名時

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
2022/12/16
關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
2022/12/15
簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？
2022/12/14
港先通國際關 內地通關還遠嗎？
有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想
2022/12/13
通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想
有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？
2022/12/12
鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？
立法會 選舉 民建聯 工聯會 新民黨 補選

上一篇文章

新盤成交大減之後

下一篇文章

道指走勢成為經濟軟着陸指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 反 艇？
反 艇？
大勢向上 騰訊收集
大勢向上 騰訊收集
國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩
國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩
石藥企穩 小注收集
石藥企穩 小注收集
中字股實力談 - 吉利分拆極氪 估值仍未見頂
吉利分拆極氪 估值仍未見頂
國情知聞 - 內需綱要 起步共富
內需綱要 起步共富