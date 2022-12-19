任澤平：全球新一輪衰退來襲

當前美國經濟開始放緩，歐洲經濟步入衰退，包括中國、韓國、越南在內的新興經濟體出口已經開始大幅下降。

2023年要對外部形勢的嚴峻性有充分估計，近期歐美PMI指數持續大幅下滑，11月中國出口同比-8.7%，比10月降幅擴大8.4個百分點，增速創2020年3月以來新低。

1 美國通脹下行

12月美聯儲議息會議宣佈加息50個bp，聯邦利率區間抬升至4.25%-4.5%，是連續四個月加息75bp後的首次放緩。

未來美聯儲加息節奏或繼續放緩，但將維持一定的高利率水準。點陣圖顯示2023年的加息峰值在5.1%；鮑威爾發言也表示，需要將利率保持在高水準，在對通脹回落至2%有信心之前，美聯儲不會降息。

美聯儲猛烈加息已是強弩之末，美國經濟正遭到美聯儲猛烈加息的反噬。在本月公佈的經濟預測摘要（SEP）中，美聯儲下調2023年和2024年的經濟增速預期，分別至0.5%和1.6%，反映美聯儲對美國經濟形勢預期更加悲觀。

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2美國經濟放緩

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3 歐洲最先衰退

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4 世界經濟判斷

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