大摩首席策略師最新報告：美股要比想像中差（「美股最後一跌」第二版)

美國經濟評析，請閱「任澤平：全球新一輪衰退來襲」。

摩根士丹利首席策略分析師Mike Wilson昨天（12月19日）再次發表研報，指盈利衰退迫在眉睫，美股的走勢「可能與2008/2009 年發生的情況相似」，並補充說這可能「比大多數投資者預期的要糟糕得多」。

在報告中，Wilson首先再次聲明，不要關注美國的通脹資料，因為「這已經是昨天的新聞」。儘管許多分析師將上周美股的拋售歸咎于美聯儲，但Wilson認為拋售更多的是股市對即將到來的盈利衰退的展望，他認為盈利衰退帶來的定價將比目前定價的更糟糕。他提出這一觀點的論據是，上周美股下跌完全是由股票風險溢價 (ERP) 上升推動的，因為美國十年期國債收益率持平甚至下行：

自11月中旬以來，ERP已上漲50個基點從200到250基點。



這個現象，告訴我們美股至少正在考慮盈利風險。到目前為止，幾乎所有熊市估值壓縮與通貨膨脹、美聯儲對此的反應以及利率上升有關。

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大摩首席策略師：美股最後一跌

「美股目前的定價錯誤程度比2008年更嚴重。」摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson如是說。

Michael Wilson測市的準確性如何？最近兩次的表現如下：

2021年9月，Wilson警告稱，隨着經濟增長放緩，消費者信心下降，美股回調20%的可能性越來越大。

2022年10月，Wilson指出標普需要反彈，理據是盈利預期和經濟放緩程度反映出來之前，長期利率通常會下降，這是介於美聯儲加息和經濟衰退之間的典型周期後期。

Wilson表示，當前市場對於2023年的普遍預期收益仍然過高，他的基本假設是：美股公司的利潤將在2023年下降11-16%，然後在2024年因積極的經營槓桿回報回歸繁榮。

當下美股與2008年的相似之處，而且市場還沒有對衰退完全定價。

12月13日，美國公佈的11月CPI和核心CPI雙雙低於預期，Michael Wilson即提醒客戶應該更加關注收益風險，因為預期過高。

Wilson重申，他相信明年盈利將遠低於市場普遍預期。他還認為，越來越多的證據表明，在他提出的三種情況（牛市：標普500指數達到4200點，EPS為215美元；中性：3900點，195美元；熊市：3500點，180美元）中；目前熊市的可能性比中性情況更大。

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標普重回2008？

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資料來源：摩根士丹利

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