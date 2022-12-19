  • 11°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 08:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大摩首席策略師：美股最後一跌

財金猛人追蹤 07:10 2022/12/19

分享：

分享：

美國經濟評析，請閱「任澤平：全球新一輪衰退來襲」。

 

「美股目前的定價錯誤程度比2008年更嚴重。」摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson如是說。

Michael Wilson測市的準確性如何？最近兩次的表現如下：
2021年9月，Wilson警告稱，隨着經濟增長放緩，消費者信心下降，美股回調20%的可能性越來越大。
2022年10月，Wilson指出標普需要反彈，理據是盈利預期和經濟放緩程度反映出來之前，長期利率通常會下降，這是介於美聯儲加息和經濟衰退之間的典型周期後期。

Wilson表示，當前市場對於2023年的普遍預期收益仍然過高，他的基本假設是：美股公司的利潤將在2023年下降11-16%，然後在2024年因積極的經營槓桿回報回歸繁榮。
當下美股與2008年的相似之處，而且市場還沒有對衰退完全定價。

12月13日，美國公佈的11月CPI和核心CPI雙雙低於預期，Michael Wilson即提醒客戶應該更加關注收益風險，因為預期過高。
Wilson重申，他相信明年盈利將遠低於市場普遍預期。他還認為，越來越多的證據表明，在他提出的三種情況（牛市：標普500指數達到4200點，EPS為215美元；中性：3900點，195美元；熊市：3500點，180美元）中；目前熊市的可能性比中性情況更大。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

標普重回2008？

    點擊圖片放大
    +4
    +3


資料來源：摩根士丹利

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

CPI 美股 經濟衰退 標準普爾500指數

上一篇文章

專訪洪灝：炒防疫放寬 港股未升完

下一篇文章

任澤平：全球新一輪衰退來襲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

首席經濟學家連平：美消費需求回落 明年經濟或陷衰退
首席經濟學家連平：美消費需求回落 明年經濟或陷衰退
「長勝將軍」劉國傑：中國品牌曾被看低一綫 現已廣受追捧
「長勝將軍」劉國傑：中國品牌曾被看低一綫 現已廣受追捧
未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）
未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）
任澤平：全球新一輪衰退來襲
任澤平：全球新一輪衰退來襲
大華李國基：漫長而曲折的復甦之路
大華李國基：漫長而曲折的復甦之路
洪灝：中港股市明年看法
洪灝：中港股市明年看法