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建銀國際簡評：中國擴大內需綱要 機遇處處（第三版）

研究報告 19:53 2022/12/19

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臨近年尾之際，中央再度發布新指令綱要，揚言要擴大內需戰略。以全面促進消費、加快消費提質升級等方面作具體部署。

中共中央、國務院於12月14日印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》（簡稱：《綱要》），以「十四五」規劃制定綱要，提出了2035年遠景目標。

本文從建銀國際對《綱要》簡評進行歸納，逐一為大家解構中央指令中，所涉及傳統消費、新型消費及服務消費領域機遇：

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傳統消費領域

《綱要》在傳統消費範疇提出要推進汽車電動化、網聯化、智能化。該行認為，這顯示未來新能源汽車產業鏈，仍是促消費的重要抓手

居住消費

中央要求「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度」，該行表示，意味着促進房地產相關消費（物業租售、家庭裝修及智能家電）亦是擴大內需的重點

中高端消費：《綱要》表明「促進免稅業健康有序發展、民族品牌加強同國際標準接軌，充分銜接國內消費需求，增加中高端消費品國內供應。」該行指出，免稅業和國貨升級屬未來發展趨勢。

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第二版

服務消費領域

《綱要》明確指出要大力發展度假休閑旅游，以及釋放通用航空消費潛力。

此外，促進消費重點方向：

（1）配合人口結構變化趨勢。養老產業、社區托育服務。

（2）教育服務。科教基礎設施和產教融合平台建設、職業技術教育

（3）體育產業。全民健身戰略、體育賽事、競賽表演產業和冰雪運動。

值得留意是，《綱要》中所提及的部分......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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