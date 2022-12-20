惠峰國際張玉峰：Tesla股價低處未算低可做空

一向是「惹火尤物」的Elon Mask近日又有新聞。

特斯拉（美：TSLA）的第三大個人股東、印尼億萬富翁廖凱原（KoGuan Leo）在推特上寫道：「馬斯克拋棄了特斯拉，而特斯拉也沒有現職 CEO。特斯拉需要也理應擁有一名全職 CEO…. 馬斯克曾經是個驕傲的父親，Tesla也成長起來。特斯拉需要一個庫克這樣的執行者，而不是馬斯克。」

廖凱原曾是Elon Mask的追隨者，當日相信特斯拉前景，而大量購入股票，因為特斯拉股價的持續下跌導致身家大縮水，因此公開叫Elon Mask下台。

雖然美股今年整體表現不濟，但特斯拉更讓粉絲投資者失望，股價在一年內腰斬，令高位跟入的投資者損手。

特斯拉股價下跌有着諸多宏觀因素，包括美聯儲持續加息，導致美國股市今年大幅下調，也令美國經濟面臨着衰退陰影，可能會影響到特斯拉未來的銷售。

此外，特斯拉也面臨着供應鏈和庫存的問題。但作為掌舵人的Elon Mask也難辭其咎，他在年內不斷拋售特斯拉股票套現，已累計套現了390億美元，不但令股價震蕩，也有妄顧公司利益之嫌。而且，他同時要管理推特（Twitter），Space X，Neurolink 及Boring Company的工作，即使每日只瞓不足6小時，相信也難以兼顧。

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所以，筆者認為特斯拉的股價低處未算低，仍會有下跌的空間，可考慮做空特斯拉。

酒店旅行業迎商務出行復甦

另一方面，疫情爆發以來，酒店旅行業一直在坐過山車的狀態。內地一直强調清零，也逐漸優化疫情防控工作，相信會很快出現更大的放寛，到時全球將迎來正常的出行。旅遊平台Expedia發表行業調查報告顯示，旅遊業界對行業發展抱樂觀的態度，是自2020年以來的最高水平；當中超過一半的業內人士表示，商務旅遊將是他們2023年的重中之重。

3年的新冠疫情期間，不少人都適應了在家工作（Work From Home，WFH）又或者是綫上辦公，透過親自拜訪客戶拓展業務、與客戶建立緊密關係，進而提高企業營收效益，以及管理層會面等都是復常的表現。

所以，旅遊業界都認為2023年商務旅行需求將持續增多，故可留意航空和酒店類相關的股票。筆者認為波音公司（美：BA）會是最受惠的公司，其股價在過去數星期，已有明顯反彈，但仍有力再向上衝。另外，大型航空公司達美航空（美：DAL）早前亦表示，出行人氣維持在較高水平，客座率有所提升，使得該公司實現盈利。

至於酒店方面，像希爾頓全球酒店集團（美：HLT）這種集團式經營、規模大、業務點遍布世界各地的，也可享受到連鎖效應。

聖誕和新年將至，筆者在此預祝大家節日愉快，明年在美股上賺個盤滿砵滿！

撰文：惠峰國際發展董事張玉峰

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