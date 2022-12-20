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新盤明年首季加快銷售 望追回失地

地產 14:00 2022/12/20

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今年大量新盤延遲銷售，發展商賣樓難以達標，憧憬明年首季中港可望實現通關，以至美國聯儲局放慢加息步伐，發展商勢重整旗鼓，加快銷售計劃，首季可一洗近期新盤的頹勢。

  • 市場憧憬明年首季中港可通關
  • 今年新盤數度出現銷售真空期
  • 豪宅新盤已蠢蠢欲動伺機出擊

新盤銷售受制多項因素，樓市氣氛是其中之一，由於今年樓價徐徐回落，一手買家入市信心一定程定受到影響，發展商難以一鼓作氣推盤，拿捏定價及確保銷情亦面臨不少挑戰，以致新盤數度出現銷售的真空期。

然而，影響樓市氣氛的多項因素，近期正緩緩出現轉變，包括積弱一時的股市再度重現升勢，有利製造財富效應，惠及樓市。

此外，中港通關時間表漸見眉目，加上影響市民入市信心的息口，亦隨着美國聯儲局，有機會於本月起逐步放慢加息步伐，而得到紓緩，正好為發展商提供良好的推盤時機，在明年首季起加快銷售，以追回今年的失地。

事實上，通關首要可刺激內地資金回流本港樓市，對豪宅銷售起到正面幫助，近期豪宅新盤已蠢蠢欲動，伺機出擊，例如鴨脷洲超級豪宅凱玥，發展商日前已明言會於明年首季，以招標形式登場。此外，建灝地產旗下赤柱黃麻角豪宅項目ONE STANLEY，提供82伙，發展商亦預計最快可於第一季應市。市場正期待明年首季重啟推盤步伐。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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