  • 16°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市佔率增 飛鶴回復增長

財金專欄 2022/12/20

分享：

分享：

港股昨日下跌，小心聖誕節前後出現縮量震盪走勢，但板塊仍有輪動空間，尤其中央明確催谷內需，消費股有望輪流炒。而內地2023年出生人口有望收窄跌幅或回穩，有助提振奶粉需求，龍頭中國飛鶴（06186）搶佔市

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版）
2022/12/19
【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版）
中字股實力談 - 吉利分拆極氪 估值仍未見頂
2022/12/17
吉利分拆極氪 估值仍未見頂
中字股實力談 - 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版）
2022/12/16
中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版）
中字股實力談 - 華為緊密夥伴 中軟看高一綫
2022/12/16
華為緊密夥伴 中軟看高一綫
中字股實力談 - 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版）
2022/12/15
港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 奶粉 中國飛鶴（06186） 人民幣 板塊

上一篇文章

鮑威爾能不揪心？

下一篇文章

廣汽頭肩底 目標6.8元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量
儲局續放鷹 背後有何考量
投資廣角鏡 - 金邦達穩派超高股息
金邦達穩派超高股息
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
宏觀眼界 - 美儲局內訌 鮑威爾必鴿
美儲局內訌 鮑威爾必鴿
通關概念仍可繼續炒
通關概念仍可繼續炒
國情知聞 - 來年經濟 苦練「鏈」字
來年經濟 苦練「鏈」字