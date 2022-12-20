市佔率增 飛鶴回復增長

港股昨日下跌，小心聖誕節前後出現縮量震盪走勢，但板塊仍有輪動空間，尤其中央明確催谷內需，消費股有望輪流炒。而內地2023年出生人口有望收窄跌幅或回穩，有助提振奶粉需求，龍頭中國飛鶴（06186）搶佔市

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