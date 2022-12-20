市佔率增 飛鶴回復增長 財金專欄 2022/12/20 分享： 分享： 港股昨日下跌，小心聖誕節前後出現縮量震盪走勢，但板塊仍有輪動空間，尤其中央明確催谷內需，消費股有望輪流炒。而內地2023年出生人口有望收窄跌幅或回穩，有助提振奶粉需求，龍頭中國飛鶴（06186）搶佔市 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 2022/12/19 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 中字股實力談 - 吉利分拆極氪 估值仍未見頂 2022/12/17 吉利分拆極氪 估值仍未見頂 中字股實力談 - 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 2022/12/16 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 中字股實力談 - 華為緊密夥伴 中軟看高一綫 2022/12/16 華為緊密夥伴 中軟看高一綫 中字股實力談 - 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 2022/12/15 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 奶粉 中國飛鶴（06186） 人民幣 板塊