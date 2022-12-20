陶冬：內地吹響增長號角

內地方面，中經會為2023年的政策定下了基調，定在「穩中求進」上，中國增長吹號角；外圍方面，預測2023年上半年美國繼續加息，不過加息幅度下降到25個點子。春末夏初後暫停加息動作，進入觀察期。

歲末將至

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