陶冬：內地吹響增長號角 財金專欄 2022/12/20 分享： 分享： 內地方面，中經會為2023年的政策定下了基調，定在「穩中求進」上，中國增長吹號角；外圍方面，預測2023年上半年美國繼續加息，不過加息幅度下降到25個點子。春末夏初後暫停加息動作，進入觀察期。 歲末將至 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 2022/12/17 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 首域盈信：印度經濟背後隱憂 2022/12/16 首域盈信：印度經濟背後隱憂 法國外貿銀行：內房高增長期已過 2022/12/15 法國外貿銀行：內房高增長期已過 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 2022/12/14 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 道富：美元看升 中債可買 2022/12/14 道富：美元看升 中債可買 疫情 通脹 加息 美國聯儲局 CPI 歐洲央行 銀行 美元