李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 財金專欄 2022/12/20 分享： 分享： 常說「冬大過年」，周四（22日）是冬至。特首李家超明啟程赴京首次述職，料將出席領導人的晚宴，一起做冬食餃子。當然港人最關心的是，中央會否趁述職，在通關上送禮給李家超？ 料非全面通關 春節前後敲定 內地防疫 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？ 2022/12/19 立會補選港區人大 有當選方程式？ 有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 2022/12/16 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 2022/12/15 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 2022/12/14 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 2022/12/13 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 疫情 林鄭月娥 習近平 澳門 李家超 賀一誠