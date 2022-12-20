  • 16°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超明赴京述職 通關會有好消息？

財金專欄 2022/12/20

分享：

分享：

常說「冬大過年」，周四（22日）是冬至。特首李家超明啟程赴京首次述職，料將出席領導人的晚宴，一起做冬食餃子。當然港人最關心的是，中央會否趁述職，在通關上送禮給李家超？

料非全面通關 春節前後敲定

內地防疫

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？
2022/12/19
立會補選港區人大 有當選方程式？
有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
2022/12/16
關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
2022/12/15
簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？
2022/12/14
港先通國際關 內地通關還遠嗎？
有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想
2022/12/13
通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想
疫情 林鄭月娥 習近平 澳門 李家超 賀一誠

上一篇文章

5期白居二 近9千宗入市

下一篇文章

陶冬：內地吹響增長號角
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量
儲局續放鷹 背後有何考量
投資廣角鏡 - 金邦達穩派超高股息
金邦達穩派超高股息
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
宏觀眼界 - 美儲局內訌 鮑威爾必鴿
美儲局內訌 鮑威爾必鴿
通關概念仍可繼續炒
通關概念仍可繼續炒
國情知聞 - 來年經濟 苦練「鏈」字
來年經濟 苦練「鏈」字