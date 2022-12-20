李家超明赴京述職 通關會有好消息？

常說「冬大過年」，周四（22日）是冬至。特首李家超明啟程赴京首次述職，料將出席領導人的晚宴，一起做冬食餃子。當然港人最關心的是，中央會否趁述職，在通關上送禮給李家超？

料非全面通關 春節前後敲定

內地防疫

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