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馬斯克式效率 反成Twitter亂源

財金專欄 2022/12/20

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Twitter之亂沒完沒了，封鎖多名記者帳戶觸發的風波尚未完全平息，再次因禁止用戶貼出Instagram（IG）、Mastodon等推廣其他社交平台的連結的新規定，登上了輿論的風口浪尖。

從言論自由的角

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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