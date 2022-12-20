馬斯克式效率 反成Twitter亂源 財金專欄 2022/12/20 分享： 分享： Twitter之亂沒完沒了，封鎖多名記者帳戶觸發的風波尚未完全平息，再次因禁止用戶貼出Instagram（IG）、Mastodon等推廣其他社交平台的連結的新規定，登上了輿論的風口浪尖。 從言論自由的角 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/19 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量 2022/12/19 儲局續放鷹 背後有何考量 國金札記 - 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 2022/12/16 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 國金札記 - 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 2022/12/15 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 國金札記 - 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/14 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 美國 社交平台 Twitter Instagram 馬斯克