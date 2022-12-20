「放開」後利好利淡道理何在?

美國聯儲局上周加息兼鷹咀，加上不少國家和地區亦紛紛加息，美股連跌三日，更多人憂慮會出現環球經濟衰退，令到本周初亞太區股市續有沽壓。中國內地雖然不會跟隨加息，但對疫情改採「放開」新策之後，一些人擔心疫情

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