「放開」後利好利淡道理何在? 財金專欄 02:30 2022/12/20 分享： 分享： 美國聯儲局上周加息兼鷹咀，加上不少國家和地區亦紛紛加息，美股連跌三日，更多人憂慮會出現環球經濟衰退，令到本周初亞太區股市續有沽壓。中國內地雖然不會跟隨加息，但對疫情改採「放開」新策之後，一些人擔心疫情 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 2022/12/16 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理! 2022/12/14 等待通關消費股受捧有理! 投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 2022/12/13 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益? 2022/12/09 中國沙特加強合作誰受益? 投資坐標 - 除高息前後如何操盤? 2022/12/07 除高息前後如何操盤? 金邦達寶嘉（03315） 英皇鐘錶珠寶（00887） 盈健醫療（01419） 醫藥股 美股 疫情 港股 復星醫藥（02196） 新華製藥（00719） 珠江船務（00560）