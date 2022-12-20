  • 16°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「放開」後利好利淡道理何在?

財金專欄 02:30 2022/12/20

分享：

分享：

美國聯儲局上周加息兼鷹咀，加上不少國家和地區亦紛紛加息，美股連跌三日，更多人憂慮會出現環球經濟衰退，令到本周初亞太區股市續有沽壓。中國內地雖然不會跟隨加息，但對疫情改採「放開」新策之後，一些人擔心疫情

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！
2022/12/16
美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！
投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理!
2022/12/14
等待通關消費股受捧有理!
投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎?
2022/12/13
熱炒中藥股「無厘頭」嗎?
投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益?
2022/12/09
中國沙特加強合作誰受益?
投資坐標 - 除高息前後如何操盤?
2022/12/07
除高息前後如何操盤?
金邦達寶嘉（03315） 英皇鐘錶珠寶（00887） 盈健醫療（01419） 醫藥股 美股 疫情 港股 復星醫藥（02196） 新華製藥（00719） 珠江船務（00560）

下一篇文章

基層醫療治未病 家醫普及看誘因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 來年經濟 苦練「鏈」字
來年經濟 苦練「鏈」字
投資廣角鏡 - 金邦達穩派超高股息
金邦達穩派超高股息
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
實質利率跌七世 命長錢多價仍貴
通關概念仍可繼續炒
通關概念仍可繼續炒
宏觀眼界 - 美儲局內訌 鮑威爾必鴿
美儲局內訌 鮑威爾必鴿
國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量
儲局續放鷹 背後有何考量