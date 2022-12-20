疫情及加息夾擊下，今年樓市進一步受挫，一二手價量齊跌，有數據更預計，今年全年私人住宅成交登記數字僅錄約4.3萬宗，創約27年來新低。本年至今，樓市及樓價交投可謂跌至谷底，但隨近期陸續有好消息浮現，初步估計樓市在明年初可望逐步轉勢。

美國聯儲局本年連番加息，最新再宣布加息半厘，再有大型銀行跟隨上調最優惠利率。受年初爆發的第5波疫情、附隨的社交距離措施、及加息因素影響，本年樓市受挫。據差估署上月底公布，10月份私人住宅樓價指數報352.4點，指數連跌5個月，並屬2017年12月錄得的352.7點後，即近5年新低。而今年首10個月，樓價已經累積下跌10.54%，如與去年9月的歷史高位398.1點比較，樓價更累跌約11.48%。

而有主要代理行最新預料，今年全年一手私人住宅買賣登記料達1.1萬宗，較去年跌37%。金額則料僅達1,200億元，亦比去年下跌49%，估計成交量及成交金額均創2013年一手新例後的9年新低。

至於二手方面，該行亦預測今年全年二手私人住宅買賣登記僅3.2萬宗，按年下跌38%，交投量創1995年有紀錄以來歷史新低。如計入一二手交投，全年私人住宅成交登記宗數則料錄約4.3萬宗，比去年同樣跌38%，同創95年有紀錄以來歷史新低，成交金額則料4,100億元，較去年跌42%，屬2015年後7年新低。由上述的官方數字及預測可見，本年至今的樓市價量齊跌，暫未有轉勢跡象。

不過，政府在本周初已經公布，放寬部分的防疫措施，包括免除市民掃描「安心出行」及黃碼，令大家的出行更為方便，相信此為放寬更多防疫規限的「好兆頭」。與此同時，有傳媒近日亦引述消息指，中港或可在農曆新年前免除隔離通關，廣深港高鐵最快下月初恢復來往廣東的服務。

行政長官李家超日前亦在個人社交媒體Facebook發文表示，明年與內地有可能實現通關，意味經濟有望逐步恢復常態，預計可刺激內地客來港置業，遂逐步帶動本地樓市交投。雖然該等消息未能即時大力推動樓市，但至少可為樓市帶來希望，逐步振興本地樓市。

記者：潘淑盈



▲ 通關在即樓市現生機？