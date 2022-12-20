ING彭藹嬈：2023年內地經濟兩大變化

為期2天的中央經濟工作會議在12月16日結束，該會議定調2023年的首要任務為通過擴大內需實現經濟增長，並推出刺激消費及科技發展的政策。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，財政刺激措施和穩定的貨幣政策是内地2023年實現經濟增長的有力工具。

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中央經濟工作會議，彭藹嬈的看法如下：

預期不少行業會受惠於明年推出的政策支持，其中包括新能源汽車和安老服務。

科技發展對支持經濟增長至關重要，因此相關政策將注重科技服務和產品的研發和生產。

工作會議强調保障民營企業的合法權益。綜合以上兩項政策，明年内地平台企業的經營環境或有改善。

2023年内地經濟，最主要的兩大變化分別是與病毒共存及支持房地產開發商。病毒共存正在進行中，而支持房地產開發商則相對棘手。因政府不希望房地產行業增加金融風險，但為開發商融資提供過多的政策支持有機會再一次造成過度槓桿。

彭藹嬈認為，財政刺激措施和穩定的貨幣政策會是2023年實現經濟增長的有力工具。我們預計......

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編輯：蕭悅潾

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