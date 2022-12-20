ING彭藹嬈：2023年內地經濟兩大變化

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普徠仕Thomas Poullaouec：固定收益市場望獲正回報
為期2天的中央經濟工作會議在12月16日結束，該會議定調2023年的首要任務為通過擴大內需實現經濟增長，並推出刺激消費及科技發展的政策。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，財政刺激措施和穩定的貨幣政策是内地2023年實現經濟增長的有力工具。
洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁】
中央經濟工作會議，彭藹嬈的看法如下：
彭藹嬈認為，財政刺激措施和穩定的貨幣政策會是2023年實現經濟增長的有力工具。我們預計......
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編輯：蕭悅潾
彭藹嬈近期關於中國的其他分析，詳見：【中國寬防疫措施】【財新PMI】
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : 名家看法