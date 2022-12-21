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瑞銀汪濤：內地會將2023年經濟增長目標定在5%

財金 16:37 2022/12/21

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之前大家翹首以盼的中央經濟工作會議終於閉幕，究竟會議上談及了什麼經濟工作重點，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤就此發表了對該會議的解讀。

    點擊圖片放大

 

一：穩增長至關重要

汪濤預計，在明年3月的兩會上，政府會將經濟增長目標設定在5%左右，瑞銀則預計2023年GDP增長4.9%。在今次的中央經濟工作會議上，當局強調要著力穩增長、穩就業、穩物價，要加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。與之對應，宏觀政策定調寬鬆積極，把恢復和擴大消費擺在優先位置（特別是 住房改善、新能源汽車、養老服務等消費），重申了對房地產行業的支持基調，並明確要求加大對民企、外資和平台企業的支持。

二：繼續優化防疫政策、退出動態清零

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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