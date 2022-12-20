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防疫再放寬 受惠板塊逐個捉（附相關股票）（第二版）

研究報告 17:16 2022/12/20

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政府於12月20日下午宣布進一步放寬防疫措施，屆時社交距離、飲宴人數都會再次調整，料酒店、中式餐飲、商場相關板塊都會受惠。

政府宣布12月22日將進一步防寬防疫措施，包括以下四點：

  • 撤銷餐飲處所、酒吧酒館及表列處所容量限制
  • 撤銷宴會活動上人數上限
  • 撤銷顧客快速測試要求，包括： 酒吧、酒館、夜店、夜總會、出席宴會人士及參加本地遊活動遊客
  • 公眾娛樂場所及戶外範圍飲食

這意味著宴會的240人數上限將會撤銷，雖然口罩令及疫苗通行證會維持，但亦必然會利好婚宴、活動相關行業。

洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

    點擊圖片放大

中式餐飲

中式餐飲板塊方面，不少股票都因為疫情而股價大跌，投資者仍可留意龍頭股稻香 （00573） 、敘福樓集團 （01978）

    點擊圖片放大

酒店

飲宴人數放寬將刺激婚宴業務，酒店板塊龍頭股香格里拉（亞洲） （00069） 、大酒店 （00045）

    點擊圖片放大

商場

飲宴人數加上社交距離放寬，料商場人流將會提升，投資者可留意商場相關板塊，龍頭股為領展 （00823） 、恒基 （00012）

......更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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