施羅德：環球經濟料向「滯脹」方向發展

施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade發表報告指，地緣政治局勢惡化很可能會使世界向著比我們預期更甚的「滯脹」方向發展。（滯脹指的是在通脹高企或上漲時，經濟增長處於低位或放緩的情況。）

倘若就業市場仍然維持穩健，我們不排除「工資物價螺旋上漲」將進一步加劇通脹及抑制增長。可憾的是，要令物價回復穩定，失業率將需要進一步攀升，無論是上述哪種情況，利率都有可能需要進一步上調。

抑制通脹的代價

即使經濟衰退的影響尚未顯現，接受衰退即將到來似乎是目前的關鍵。抑制通脹的代價將是經濟增長大幅放緩及失業率上升。近幾個月，已發展經濟體系的央行已迅速上調利率，藉以令需求降溫及抑制物價上漲。

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若要產能縮減或閒置足以抑制工資、物價和通脹，美國經濟將須大幅收縮，預料2023年第二季度的失業率將因此升至非加速失業通脹率（NAIRU，美國估計為4.5%）以上，而2023年底的失業率更將達到 7%，相當於目前失業率約兩倍，此結論是透過研究過往經濟週期所得。

在研究涵蓋的這些期間，經濟先從擴張轉至收縮，後再轉至擴張狀態。我們回溯至60年代的分析顯示，以往當美國通脹率處於現時的水平時，國內生產總值每每需要下跌4%，物價才會恢復穩定。

雖然沒有任何週期會完全一致，但即使在制定政策方面有所改善，或就業市場變得更為靈活，國內生產總值仍可能需要下降2%。該行預期美國國內生產總值將下跌1%，因此，2023年的調整可謂勢在必行。

上述預測有別所有其他預測者，市場目前對美國經濟增長預測的共識為0.2%。鑒於施羅德認為美國將大幅抵銷新興市場（特別是中國）的強勁增長，因而作出了2023年環球經濟增長將為1.3%，略偏溫和的展望。

2023年底前加息變減息？

施羅德預期，美國聯邦基金利率將於2023年第一季度升至 4.5至4.75%目標區間後見頂，上述預測是以兩次加息過後，政策緊縮的累積影響將足以促使企業作出必要改變的觀點為基礎。

儘管整體通脹率在達到NAIRU時仍將高於目標水平，但該行預計達成這個關鍵目標將足以令聯儲局停止加息。隨着經濟衰退加劇，這或會成為年內稍後時間減息的序幕。

對投資者而言，市場將回復至較熟悉的狀態，在經濟衰退的環境下，股票提供具吸引力的機遇。該行預計，2023年美國國內生產總值將下跌1%，美國企業利潤亦將下降14%，這對企業盈利而言並非好現象。然而，由於各國央行因應經濟增長惡化及通脹改善而減息，估值開始回升。

可是，該行預料美國以外的已發展經濟體系央行不會於2023年「轉向」減息。美國的核心通脹指標（剔除包括石油及食品在內的波動性較大的項目，以更清晰反映相關價格趨勢）或已經見頂，但英國及歐洲的指標仍處於上升趨勢，這或會令歐洲央行及英倫銀行將通脹率回復至2%左右目標水平的難度提升。

然而，若歐洲央行及英倫銀行於2023年初前繼續加息及於年內剩餘時間保持利率不變，經濟增長前景或有可能迅速惡化。

編輯：陳紫瑩

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