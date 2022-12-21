施羅德盧偉良：盤點中資股5個潛力板塊（第二版）

本文第一版提及，中資股（包括A股及H股）的估值，以及施羅德投資大中華股票主管盧偉良對中國近期的放寬防疫措施的看法、經濟展望等，並指5個板塊較值得看好。

盧偉良亦進一步指：

我們將繼續採取由下而上的投資方式，在離岸和在岸市場之間分配，以反映在公司宏觀層面所看到的投資機會。

雖然離岸市場的估值目前看起來更具吸引力，但由於提供阿爾法 （alpha）機會的股票數量更多，在岸市場於中長期內或會得到更多支持。

由於中國股市的交易價格，低於長期估值水平超過一個標準差，市場的風險回報狀況在短期內仍頗具吸引力。

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【第一版刊於12月20日 08：06】

中國正逐步放寬清零政策，而且中國股票估值處於吸引水平，惟施羅德投資大中華股票主管盧偉良指，中國股票市場應會繼續受到全球宏觀經濟的影響，所以看好與優先國策並駕齊驅的行業。

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盧偉良表示：

中國股票市場應會繼續受到全球宏觀經濟的影響，尤其是未來加息幅度，以及美國和歐盟經濟放緩是軟著陸還是硬着陸。美國利率周期見頂，這應該有助於新興市場經濟體的流動性。

另一方面，近期顯示中國正在逐步放寬清零政策，盧偉良預計新冠肺炎政策於2023年將更務實，儘管如此，料經濟增長勢頭或會有所波動。至於近年走弱的兩個大型板塊內房及半導體行業，盧偉良看法如下：

內房： 當局最近加大對房地產行業的支持，在2022年11月推出一系列措施，以增加發展商的融資。可是，鑒於經濟仍然疲軟，該行業仍需要一段時間才能更全面地復甦。我們仍對這個領域的投資保持謹慎。

當局最近加大對房地產行業的支持，在2022年11月推出一系列措施，以增加發展商的融資。可是，鑒於經濟仍然疲軟，該行業仍需要一段時間才能更全面地復甦。我們仍對這個領域的投資保持謹慎。 半導體：中美局勢和地緣政治可能會令中國股市持續波動。《為美國生產半導體創造有益激勵法》(US CHIPS and Science Act) 將驅使美國投資研發更多的半導體，同時凸顯地緣政治對中國工業的影響。

我們的團隊認為，打造安全和自給自足的供應鏈仍是中國的重中之重。因此，科技、軍事和供應鏈獨立性等具有策略重要性領域的投資將有所加速。與此同時，我們預期去全球化的趨勢將持續。

另外，若經濟重新開放或政府逐步放寬清零政策，這將有助進一步支持房地產市場，整體金融市場可能會大幅反彈......

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（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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