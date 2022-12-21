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施羅德盧偉良：盤點5個潛力板塊

財金猛人追蹤 00:06 2022/12/21

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中國正在逐步放寬清零政策，而且估值處於吸引水平，惟施羅德投資大中華股票主管盧偉良指，中國股票市場應會繼續受到全球宏觀經濟的影響，所以看好與優先國策並駕齊驅的行業。

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盧偉良表示：

中國股票市場應會繼續受到全球宏觀經濟的影響，尤其是未來加息幅度，以及美國和歐盟經濟放緩是軟著陸還是硬着陸。美國利率周期見頂，這應該有助於新興市場經濟體的流動性。

另一方面，近期顯示中國正在逐步放寬清零政策，盧偉良預計新冠肺炎政策於2023年將更務實，儘管如此，料經濟增長勢頭或會有所波動。至於近年走弱的兩個大型板塊內房及半導體行業，盧偉良看法如下：

  • 內房：當局最近加大對房地產行業的支持，在2022年11月推出一系列措施，以增加發展商的融資。可是，鑒於經濟仍然疲軟，該行業仍需要一段時間才能更全面地復甦。我們仍對這個領域的投資保持謹慎。
  • 半導體：中美局勢和地緣政治可能會令中國股市持續波動。《為美國生產半導體創造有益激勵法》(US CHIPS and Science Act) 將驅使美國投資研發更多的半導體，同時凸顯地緣政治對中國工業的影響。

我們的團隊認為，打造安全和自給自足的供應鏈仍是中國的重中之重。因此，科技、軍事和供應鏈獨立性等具有策略重要性領域的投資將有所加速。與此同時，我們預期去全球化的趨勢將持續。

另外，若經濟重新開放或政府逐步放寬清零政策，這將有助進一步支持房地產市場，整體金融市場可能會大幅反彈......

......欲更詳盡分析及點擊關圖表，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

經濟前景相關分析，詳見：【美國】【中國

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...

撰文 : 盧偉良 施羅德投資大中華股票主管

欄名 : 名家看法

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