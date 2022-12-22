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瑞銀財管：股市反彈關鍵？ 留意三大要素

研究報告 07:00 2022/12/22

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投資市場情緒在過去一個月起，起了急速變化，最大的推動因素為中國政府在短時間內大幅調整其防疫政策，穩定了外資對投資中國市場的信心。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，在過去一個月，中國政府優化了疫情防控政策，推出了穩定房地產市場的「金融16條」等措施，該行認為，這些發展表明，步入2023年之際，經濟增長依然是政策制定者的首要任務。

經濟復甦之路顛簸

不過，在放寬防控措施的同時，不利因素也在快速發展。內地確診病例數飆升至新高，與此同時，住房需求持續下滑，這些發展令本已艱巨的復甦之路變得更為顛簸。

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該行預測2023年GDP增長將從2022年的3%左右回升至約5%，並認為，一系列支持政策將降低中國經濟的尾部風險，有助於緩和上述不利因素。不過最近的發展表明，復甦之路可能崎嶇不平。有鑑於此，中國相關資產若要持續走高，還需見到大環境改善。

該行估計，中國將在2023年第三季實質性重新開放，即永久取消封控措施和國內出行限制。中國政府在11月採取的優化疫情防控措施清楚地表明，結束動態清零的準備工作已經展開，該行認為可能需要3至6個月完成。

之後，2023年消費增長有望從2022年的約1%大幅上升至5.5%左右。瑞銀財管認為，在基建投資強勁和製造業仍具韌性下，消費領域4個百分點的上行空間將是來年總體GDP增長復甦的主要驅動力。

關鍵變數：房地產市場

中國股市持續反彈需要三大要素：分別是

1）房地產銷售的好轉；

2）重新開放得到確認；

3）美國對中概股的審計檢查結果正面。

繼稍早銀行增加房地產貸款以及部分一綫城市放寬購房限制後，中國央行和銀保監會於11月11日公佈支持房企融資的「金融16條」措施，重點從「保交樓」轉向支持開發商和穩定整體房地產價值鏈。

這些措施有效降低了房地產引發系統性金融危機的尾部風險，但對於提振住房需求的作用不大，短期內這依然是一項艱巨任務。隨著更多需求側的支持措施出台，房地產銷售的下降幅度應該在2023年上半年收窄，並於下半年逐漸回穩。

整體而言，繼房地產銷售在2022年按年大跌20%後，我們預測2023年跌幅將介乎更為可控的5至10%（以人民幣計價），房地產對明年中國整體經濟增長的拖累將減輕。

雖然這三方面有着正面進展，但三大驅動因素仍未完全實現，故瑞銀財管對中國股市維持中性觀點，直至上述驅動因素完全實現。

編輯：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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