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醫藥板塊業績 有望觸底反彈（第三版）

研究報告 18:21 2022/12/21

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預計2023年隨着疫情的逐步緩解，醫藥板塊業績有望觸底反彈，投資者不妨趁低吸納。國元證券的研究報告中，重點看好四大賽道，包括中藥和消費醫療等。


■醫藥板塊估值處於歷史低位

2010年至今，醫藥板塊估值水平分別在2011年底和2018年底達到最低位，最低位為25倍左右。

目前醫藥板塊估值為25倍，再次處於近十年最低水平。

 

政策底已現 情緒有望逐步修復

近幾年市場對醫藥政策普遍過度悲觀，行業估值也受到較大影響。

進入2022年針對中藥領域，國家頻出支持政策；針對器械領域，醫保局明確創新器械暫不納入集採。

同時，江西省牽頭的生化試劑集採降價幅度温和，好於市場預期。

針對仿製藥領域，國家集採和區域集採穩步推進，降價幅度維持平穩，市場預期充分。

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醫藥板塊重點看好四大賽道

醫藥板塊處於「政策底+業績底+估值底」， 預計後續政策有望繼續超預期，持續帶動情緒修復。

同時，隨着疫情的逐步緩解，2023年醫藥行業經營向上趨勢顯著，業績有望快速恢復。

國元證券重點看好中藥、消費醫療、自主可控和醫療新基建四大賽道 。

針對種植牙服務領域，醫保局明確了價格管控政策，也遠好於市場預期。

整體來看，醫藥行業政策底已現，情緒有望逐步修復。

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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