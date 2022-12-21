醫藥板塊業績 有望觸底反彈（第二版）

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大和：內銀2023年淨利息收入料增約15%
預計2023年隨着疫情的逐步緩解，醫藥板塊業績有望觸底反彈，投資者不妨趁低吸納。國元證券的研究報告中，重點看好四大賽道，包括中藥和消費醫療等。
■醫藥板塊估值處於歷史低位
2010年至今，醫藥板塊估值水平分別在2011年底和2018年底達到最低位，最低位為25倍左右。
目前醫藥板塊估值為25倍，再次處於近十年最低水平。
■政策底已現 情緒有望逐步修復
近幾年市場對醫藥政策普遍過度悲觀，行業估值也受到較大影響。
進入2022年針對中藥領域，國家頻出支持政策；針對器械領域，醫保局明確創新器械暫不納入集採。
同時，江西省牽頭的生化試劑集採降價幅度温和，好於市場預期。
針對仿製藥領域，國家集採和區域集採穩步推進，降價幅度維持平穩，市場預期充分。
■醫藥板塊重點看好四大賽道
醫藥板塊處於「政策底+業績底+估值底」， 預計後續政策有望繼續超預期，持續帶動情緒修復。
同時，隨着疫情的逐步緩解，2023年醫藥行業經營向上趨勢顯著，業績有望快速恢復。
國元證券重點看好中藥、消費醫療、自主可控和醫療新基建四大賽道 。
針對種植牙服務領域，醫保局明確了價格管控政策，也遠好於市場預期。
整體來看，醫藥行業政策底已現，情緒有望逐步修復。
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撰文 : 葉麗雯
欄名 : 券商有路捉