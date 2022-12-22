梳理十年中央經濟會議 政策指向2023年首選板塊

「要把恢復和擴大消費擺在優先位置。」這是上周（16日）「中央經濟工作會議」的重要頂層指引。

此前兩日重要事件為，12月14日，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》；12月15日，國家發展改革委發布《「十四五」擴大內需戰略實施方案》，反映擴大內需為重大戰略，内需消費板塊是明年必勝之選。

内需消費板塊是明年必勝之選

本輪擴大內需戰略與歷史幾輪有何不同？梳理過去十年中央經濟工作會議，主題圍繞兩大主綫展開：穩增長和調結構。

2013年首次提出著力防控債務風險」，2014年出台文件以及新預算法，將存量債務置換，新增債務納入預算管理。

2015年首次提出「供給側結構性改革」，2016年出台多項政策明確產能壓降規模目標，同時地產開啟去庫進程。

2016年首次提出「房住不炒」，2017年一二綫城市開始密集收緊地產需求端政策。

2017年提出「深化供給側改革」，2018年迎來企業、政府、金融去槓桿進程。

2020年提出「雙碳」目標、「防資本擴張」2021年互聯網迎來強監管，部分地區甚至出現運動式「減碳」。

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