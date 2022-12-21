美國聯儲局一如預期於上周加息0.5厘，在港美息差收擴闊，本港銀行亦隨即調高最優惠利率(P)，同時為今年以來第三次加P按息，令供樓人士負擔加重，進一步刺激樓價下滑，各類型物業中，對息口走勢最為敏感的中小型單位，相信最為受壓。

上周本港銀行加息，對樓價走勢實質影響，雖然要待往後時間才正式呈現，但以差估署最新10月私人樓價指數作參考，今年以來中小型單位樓價下行壓力，較大型單位及豪宅更為沉重。截至10月份，A至C類物業(即實用面積431呎以下至1,075呎單位)的售價指數為354.2，年內累挫10.7%，而D至E類物業(即實用面1,076至1,722呎以上的單位)，售價指數報306.7，累挫5.9%。

始終大單位及豪宅物業買家，本身財力雄厚，持貨能力高之餘，所須的借貸比率亦相對較低，相反中小型單位的買家，以上車客為主，借貸比率較高，面對利率抽升，不少本身財政狀況已「搣搣緊」，防守力自然較差，部分業主若遇上逆境，急需沽貨套現時，更不惜劈價求售，直接加重中小型物業的樓價跌勢。

值得一提，今年整體樓價早已跌逾10%，若買家於去年高位購入、並承造最高9成按揭，技術上已淪為負資產，雖然只要每月持續供息，銀行也不會急於「Call Loan」，但財政司司長早前指出，全年GDP數字難言樂觀，甚至出現負增長，假如明年本港經濟情況繼續惡化，市場上斷供個案或會大增，屆時銀主盤數量飊升，將為樓市增添不明朗因素。

記者：李偉航

▲ 銀行加按息 中細價單位最受壓