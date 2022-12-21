信銀國際：中國成環球增長引擎

內地防疫措施改善所釋放的增長潛力，主要體現在消費與服務業。展望2023年，防疫措施放寬的推動下，私人消費與服務業將強勁反彈，真正打通內循環，減少經濟增長對出口的依賴程度。

根據國際貨幣基金組織（

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