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信銀國際：中國成環球增長引擎

財金專欄 2022/12/21

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內地防疫措施改善所釋放的增長潛力，主要體現在消費與服務業。展望2023年，防疫措施放寬的推動下，私人消費與服務業將強勁反彈，真正打通內循環，減少經濟增長對出口的依賴程度。

根據國際貨幣基金組織（

...

撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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