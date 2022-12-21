信銀國際：中國成環球增長引擎 財金專欄 2022/12/21 分享： 分享： 內地防疫措施改善所釋放的增長潛力，主要體現在消費與服務業。展望2023年，防疫措施放寬的推動下，私人消費與服務業將強勁反彈，真正打通內循環，減少經濟增長對出口的依賴程度。 根據國際貨幣基金組織（ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：內地吹響增長號角 2022/12/20 陶冬：內地吹響增長號角 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 2022/12/18 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 首域盈信：印度經濟背後隱憂 2022/12/16 首域盈信：印度經濟背後隱憂 法國外貿銀行：內房高增長期已過 2022/12/15 法國外貿銀行：內房高增長期已過 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 2022/12/14 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 疫情 銀行 服務 傳染病 餐飲