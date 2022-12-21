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大市恐調整 中燃最安全

財金專欄 2022/12/21

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港股昨日一如預期再跌，恒生指數19000點一度失守，大市似營造「圓頂」，如是則上升軌也可能會跌穿！股份方面，可以留意防守性的公用股，中國燃氣（00384）上半年業績不如人意，但市場普遍預期下半年可以恢

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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