大市恐調整 中燃最安全 財金專欄 2022/12/21 分享： 分享： 港股昨日一如預期再跌，恒生指數19000點一度失守，大市似營造「圓頂」，如是則上升軌也可能會跌穿！股份方面，可以留意防守性的公用股，中國燃氣（00384）上半年業績不如人意，但市場普遍預期下半年可以恢 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 2022/12/20 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 中字股實力談 - 市佔率增 飛鶴回復增長 2022/12/20 市佔率增 飛鶴回復增長 中字股實力談 - 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 2022/12/19 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 中字股實力談 - 吉利分拆極氪 估值仍未見頂 2022/12/17 吉利分拆極氪 估值仍未見頂 中字股實力談 - 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 2022/12/16 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市盈率 市帳率 天然氣 中國燃氣（00384） 人民幣 公用股 板塊