  • 17°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 02:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」

財金專欄 2022/12/21

分享：

分享：

特首李家超赴京述職，將向中央提及港人期望通關。但熟悉中方消息指，北京短期或有放寬港人入境的措施，但未必是全面大規模鬆綁。另外，網上昨日傳出，有內地人經香港飛往成都，隔離縮至「2+3」，而非官方規定的「

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？
2022/12/20
李家超明赴京述職 通關會有好消息？
有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？
2022/12/19
立會補選港區人大 有當選方程式？
有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
2022/12/16
關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？
有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
2022/12/15
簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑
有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？
2022/12/14
港先通國際關 內地通關還遠嗎？
疫情 香港 酒店 防疫措施 李家超 微信 海關 口岸 硬件 成都

上一篇文章

明日大嶼 去馬啦！

下一篇文章

大市恐調整 中燃最安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 「放開」後利好利淡道理何在?
「放開」後利好利淡道理何在?
選股情報 - 鮑威爾能不揪心？
鮑威爾能不揪心？
基層醫療治未病 家醫普及看誘因
基層醫療治未病 家醫普及看誘因
陶冬：內地吹響增長號角
陶冬：內地吹響增長號角
國金札記 - 馬斯克式效率 反成Twitter亂源
馬斯克式效率 反成Twitter亂源
有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？
李家超明赴京述職 通關會有好消息？