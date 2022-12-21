特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 財金專欄 2022/12/21 分享： 分享： 特首李家超赴京述職，將向中央提及港人期望通關。但熟悉中方消息指，北京短期或有放寬港人入境的措施，但未必是全面大規模鬆綁。另外，網上昨日傳出，有內地人經香港飛往成都，隔離縮至「2+3」，而非官方規定的「 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 2022/12/20 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？ 2022/12/19 立會補選港區人大 有當選方程式？ 有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 2022/12/16 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 2022/12/15 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 2022/12/14 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 疫情 香港 酒店 防疫措施 李家超 微信 海關 口岸 硬件 成都