特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」

特首李家超赴京述職，將向中央提及港人期望通關。但熟悉中方消息指，北京短期或有放寬港人入境的措施，但未必是全面大規模鬆綁。另外，網上昨日傳出，有內地人經香港飛往成都，隔離縮至「2+3」，而非官方規定的「

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