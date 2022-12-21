社交平台寒冬 Twitter廣告急跌

馬斯克在Twitter發表投票帖文，問網友他應否辭去Twitter行政總裁一職，結果57.5%網友票投應該。

外界對他會否尊重「民意」下台的疑惑，很快得到解答：他稱同意應對投票資格設限，僅限每月付款的藍

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