社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 財金專欄 2022/12/21 分享： 分享： 馬斯克在Twitter發表投票帖文，問網友他應否辭去Twitter行政總裁一職，結果57.5%網友票投應該。 外界對他會否尊重「民意」下台的疑惑，很快得到解答：他稱同意應對投票資格設限，僅限每月付款的藍 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 國金札記 - 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/20 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/19 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量 2022/12/19 儲局續放鷹 背後有何考量 國金札記 - 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 2022/12/16 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 經濟 美元 新加坡 媒體 AR 裁員 行政 廣告 電視 廣告