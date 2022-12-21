2023年首選股票 財金專欄 02:30 2022/12/21 分享： 分享： 美股早一晩繼續回落，加上內地股市亦向下，港股昨日續回吐二百五十點，險守一萬九千點關口，成交額不足一千億元，反映出觀望意慾較強。內地上證指數則跌了1%收三千零七十四點，亞太區股市亦普遍滑落，黃昏後，歐美 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「放開」後利好利淡道理何在? 2022/12/20 「放開」後利好利淡道理何在? 投資坐標 - 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 2022/12/16 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理! 2022/12/14 等待通關消費股受捧有理! 投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 2022/12/13 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益? 2022/12/09 中國沙特加強合作誰受益? 醫美 現金牛 港股 派息 目標價 恒基 美股 新地 醫思健康（02138） 香港小輪（00050）