美股早一晩繼續回落，加上內地股市亦向下，港股昨日續回吐二百五十點，險守一萬九千點關口，成交額不足一千億元，反映出觀望意慾較強。內地上證指數則跌了1%收三千零七十四點，亞太區股市亦普遍滑落，黃昏後，歐美

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