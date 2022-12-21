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財金專欄 02:30 2022/12/21

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美股早一晩繼續回落，加上內地股市亦向下，港股昨日續回吐二百五十點，險守一萬九千點關口，成交額不足一千億元，反映出觀望意慾較強。內地上證指數則跌了1%收三千零七十四點，亞太區股市亦普遍滑落，黃昏後，歐美

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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