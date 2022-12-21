港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會

22年港股進一步弱勢，超出多數人的預期。中金最新報告指出，如從21年初高點起計算（恒指於21年2月17日的最高點31168點），本輪恒指下跌已超過20個月，為過去20年以來最長下行周期，跌幅也僅次於2008年金融危機和亞洲金融危機。

「此前，港股下跌局面的原因是多重的，既有結構性環境也有周期性因素，可歸納為『三重壓力』」

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洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁】

該行表示，今年跌幅較大和海外資金流出較劇烈的 三個階段 ，也恰好對應這三個因素：

1）地緣局勢影響風險偏好（ 3月俄烏局勢和中概股風波，導致市場風險偏好驟降，反映在市場估值隱含的股權風險溢價驟升、海外資金也明顯流出。 ……更多內容，用戶請登入。

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