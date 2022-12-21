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港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）

研究報告 18:36 2022/12/21

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22年港股進一步弱勢，超出多數人的預期。中金最新報告指出，如從21年初高點起計算（恒指於21年2月17日的最高點31168點），本輪恒指下跌已超過20個月，為過去20年以來最長下行周期，跌幅也僅次於2008年金融危機和亞洲金融危機。

「此前，港股下跌局面的原因是多重的，既有結構性環境也有周期性因素，可歸納為『三重壓力』」

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洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

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第二版

該行表示，今年跌幅較大和海外資金流出較劇烈的三個階段，也恰好對應這三個因素

1）地緣局勢影響風險偏好3月俄烏局勢和中概股風波，導致市場風險偏好驟降，反映在市場估值隱含的股權風險溢價驟升、海外資金也明顯流出。

2）中國經濟增長影響企業盈利4至5月上海局部疫情，使得國內增長壓力凸顯，體現在港股市場盈利預期明顯下修。
3）美國聯儲局緊縮影響融資成本和流動性8月後美債利率快速上行，港美利差擴大，導致資金流出壓力，香港金管局多次介入維護滙率，導致銀行總結餘下降幅度更快，HIBOR利率從而走高。

不過，港股由10月底以來，港股之所以能快速反彈（恒指10月31日最低報14597點，直至11月16日最高報18414點），中金認為是上述「三重壓力」都出現邊際緩解。

「港股最困難時候已經逐步過去，轉機漸現。」

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第三版

中金表示，當前面臨兩層修復機會

  • 第一層：風險溢價的修復基本完成

中金認為，市場在短期情緒高漲和獲利壓力下，出現一些波折和回吐，也不意外

該行又測算加權風險溢價（風險溢價：一般來所指指投資產品提供的預期回報率，減去無風險回報率。）從11.7%重新回到8.1%，為過去10年均值以上的0.1倍標準差……更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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