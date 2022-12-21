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圖解濠賭新格局 捉未來10年新皇者

研究報告 12:59 2022/12/21

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澳門政府已於12月16日與六間獲判博彩經營批給的公司簽署了批給合同，賭牌問題已塵埃落定，惟濠賭板塊卻於19日大跌。摩根士丹利以圖表分析續牌條件如何改變行業未來10年生態，並捉出洗牌後的新贏家。

賭牌續牌條件中，出現了2個影響重大的因素：

一、10年投資額要求

六間公司在投標文件中所承諾的投資總額為1,188億元（澳門元，下同），當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1,087億元，博彩項目的投資總額為101億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。在六間公司的投標文件中，都包括了未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。

實際投資總額的1,188億元，較澳門媒體早前報道的約1,000億元多出接近兩成。摩根士丹利指出，六間賭企中以新濠國際 （00200） 投資總額最少，僅118億元，縱使公司規模在企中排第三。相對之下，銀娛 （00027） 承諾的283億元及金沙 （01928） 承諾的303億元投資總額，均明顯較市場預期的200億元為多。

而計算各企每年平均投資承諾的總額......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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重温濠賭板塊2023年前瞻：賭牌正式簽 「5+3」放寬 濠賭股爆升後怎部署

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（持續更新中）

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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