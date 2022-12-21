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建銀張濤：2023年經濟展望 高波動慢復甦（第二版）

研究報告 17:03 2022/12/21

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內地經濟學家張濤指出，2023年中國經濟復甦依然脆弱，受穩經濟政策影響，經濟運行的高波動將會延續。

洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

中國建設銀行金融市場部研究處處長張濤表示，自2022年5月中旬以來，伴隨宏觀層持續增加穩經濟的政策力度，微觀經濟主體的經濟活動隨之出現明顯改善，GDP按年增速由二季度的0.4%回升至三季度的3.9%，GDP按季增速更是由二季度的-2.7%回升至3.9%，惟10月份生產、投資、消費和出口等多項經濟數據較前期再次出現明顯回落，反映出經濟復甦依然脆弱。

張濤說：「對明年中國宏觀經濟運行，我們的認識是：經濟的關鍵在於復甦進程能否加快。」

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修復消費與投資缺口

張濤直言修復再度擴大的消費與投資缺口是今後經濟的首要問題。他表示雖然中國經濟在2022年三季度出現了按年和按季均為3.9%的增長，但按季增長主因是上海及長三角地區於二季度被疫情衝擊出了缺口，三季度因缺口的自然回補帶來了按季增長；而若剔除這些因素，經濟缺口則是呈再度擴大的趨勢。

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外部需求不確定

疫情以來，淨出口對經濟增長的貢獻率持續保持着異常高的水平，前三季度淨出口對經濟增長的貢獻率依然高達32%，高於2020年與2021年本已不低的水平。異常貢獻顯然是不持續的。例如，在2020年下半年之前，順差與進口之間呈現明顯的相關性，但疫情之後，這種相關性不再存在。

主因是疫情之後，海外供應能力的受限與海外需求增長共同作用下，中國獲得了一塊額外的外需。但伴隨這兩個條件的弱化，額外的外需勢必會勢微，相應淨出口對經濟增長的貢獻自然會下來。

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......更多內容，用戶請登入。

報告來源：中國建設銀行

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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