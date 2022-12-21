日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日本金融狀況的3個變化

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專訪洪灝：不要以為內房爆升就無事
當美國在12月15日清晨宣布將每次加息的步伐（點擊圖片放大），由0.75厘放慢至0.5厘後，日本央行在12月20日雖維持指標水平為0厘，但卻出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，區間正負0.25厘改為正負0.5厘，變相容許債息上行。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper料此舉將有助於推動日圓走強，並有利日本銀行股。
Kristina對其他央行的觀點，詳見：【下一頁】
（請點擊圖片放大）
日央行突然轉鷹，進一步刺激日圓反彈勢頭（點擊圖片放大），而Kristina及她的團隊對今次日央行舉動有甚麼看法？
至於市場形勢有何變化？Kristina及她的團隊預計，此決策對日本的金融狀況、市場乃至世界其他地區都產生一定的重要影響，包括......
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（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 名家看法