日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日本金融狀況的3個變化

當美國在12月15日清晨宣布將每次加息的步伐（點擊圖片放大），由0.75厘放慢至0.5厘後，日本央行在12月20日雖維持指標水平為0厘，但卻出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，區間正負0.25厘改為正負0.5厘，變相容許債息上行。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper料此舉將有助於推動日圓走強，並有利日本銀行股。

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Kristina對其他央行的觀點，詳見：【下一頁】

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日央行突然轉鷹，進一步刺激日圓反彈勢頭（點擊圖片放大），而Kristina及她的團隊對今次日央行舉動有甚麼看法？

此次政策修訂的既定目標是改善市場運作，而非收緊貨幣政策。

許多人士認為，孳息率曲綫控制政策不切實際，很有可能需要在某個時刻進行修訂或終結，因此日央行擴大孳息率目標區間是合乎情理之舉。

此次調整有助於提振日圓，今年日圓兌美元遭遇了大幅貶值。我們認為此舉將有助於推動日圓走強。

放寬孳息率曲綫控制來提振日圓，或是更具持續性的策略。

孳息率曲綫變陡走高，加上貨幣走強，應會利好日本企業，尤其是銀行等金融企業。

企業及消費者應會看到能源和食品等進口投入品價格的上漲壓力降低。

至於市場形勢有何變化？Kristina及她的團隊預計，此決策對日本的金融狀況、市場乃至世界其他地區都產生一定的重要影響，包括......

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（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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