日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日金融狀況的3個變化（第二版）

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專訪洪灝：不要以為內房爆升就無事
本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper及她的團隊，對於日本央行突然轉鷹的一些看法，以及預期金融市場，尤其是日本相關的市場，有甚麼變化。對此情景，有甚麼投資策略？
Kristina表示，這並無改變我們的投資策略，並預計：
2023年開局將迎來一場拉鋸戰，市場會在傾向於「避險」環境與傾向於「承險」環境之間來回交替。
Kristina及她的團隊的基本情境是：西方已發展經濟體的通脹率將降温，從而推動央行於2023年上半年暫停收緊貨幣政策。Kristina及她的團隊預計：
環球風險胃納不斷上升，反映出對經濟衰退風險的發生時間、持續時間及／或衰退程度進行正面的重估，而鑑於貨幣政策具有漫長而多變的滯後性，我們持續評估過去貨幣政策緊縮的全面影響。
在此環境下，隨着環球風險意欲上升，我們看好：
日央行朝貨幣政策正常化邁出第一步
至於現在有甚麼風險？Kristina及她的團隊認為......
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【第一版刊於12月21日 17：18】
當美國在12月15日清晨宣布將每次加息的步伐（點擊圖片放大），由0.75厘放慢至0.5厘後，日本央行在12月20日雖維持指標水平為0厘，但卻出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，區間正負0.25厘改為正負0.5厘，變相容許債息上行。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper料此舉將有助於推動日圓走強，並有利日本銀行股。
Kristina對其他央行的觀點，詳見：【下一頁】
（請點擊圖片放大）
日央行突然轉鷹，進一步刺激日圓反彈勢頭（點擊圖片放大），而Kristina及她的團隊對今次日央行舉動有甚麼看法？
至於市場形勢有何變化？Kristina及她的團隊預計，此決策對日本的金融狀況、市場乃至世界其他地區都產生一定的重要影響，包括......
......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 名家看法