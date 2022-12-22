2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解

在2023 年，全球宏觀經濟背景繼續充滿挑戰。政策制訂者在 2022 年最大的挑戰是平衡控制通脹和維持經濟增長的目標。主要經濟體進入軟著陸或溫和的經濟衰退，還是硬著陸是決定全球市場在 2023 年走勢的最重要因素之一。

建銀國際證券研究部董事總經理趙文利認為，市場的關注焦點將從對通脹的擔憂轉向對經濟衰退的擔憂。他對2023 年全球市場策略以及資產配置10大最重要問題的看法。

一、2023 年將帶來軟著陸、温和衰退，還是硬著陸？

根據建銀國際的基準情形，2023年多個主要經濟體均會進入溫和衰退，但全球經濟作為一個整體，可望避免迎來大規模的金融危機。

雖然2023年多地通脹放緩，但只有中國及日本可以做到通脹率低於央行目標。通脹放緩及溫和衰退有助環球央行終結緊縮周期，但要轉軚至寬鬆幣策時會面對挑戰。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

許多領先指標已經發出警告信號，明年多數發達國家將進入經濟衰退。

▼ 點擊圖片放大

二、2023 年的主要風險點有哪些？

1. 政策誤判。2023年將會驗收2022年緊縮財策的成果，因政策效果傳導有15至36個月的滯後。如果政策過度緊縮會使經濟衰退強於央行需要的遏通脹效果。

2. 信貸危機。高利率是過去幾輪金融危機的主要催化劑之一。在流動性緊張的環境下，再融資的挑戰及成本將上升，被低利率掩蓋的問題有機會開始暴露，當中企業債風險最大。政府同樣加大發債，但可透過央行退出量化寬鬆來緩解，風險較低。

▼ 點擊圖片放大

三、2023 年貨幣政策的對市場的逆風會有多大？......

......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入