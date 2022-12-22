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曙光在前？10圖看清港股走勢

財金 09:16 2022/12/22

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港股由11月的14500點左右位置，12月上升至19000點水平，近期緊貼這個關口上上落落，牛熊雙方持續拉鋸，究竟後市會如何走呢？

中金對比過去港股周期，發現現時港股正經歷過去20年以來最長的下跌周期；而壓制港股的「三重壓力」緩解推動了近期的快速反彈，但港股仍處於相對低位。中金指，對港股走勢來說，美聯儲政策節奏固然重要，但國內經濟增長的修復力度更為重要，預計港股較現水平還有超過2成的上升空間，點擊下列組圖可看中金對港股的詳細分析，掌握投資先機。

    點擊圖片放大
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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