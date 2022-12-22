放寬出行限制 中航信高增長 財金專欄 2022/12/22 分享： 分享： 港股昨日繼續縮量，而且缺乏方向，預期2022年底前仍會維持這忽升忽跌的模式，有利板塊炒作，如旅遊概念股昨日造好，中國民航信息網絡（00696）上半年成本控制得宜而錄得盈利高增長，預期內地2023年復常 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 2022/12/21 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全 2022/12/21 大市恐調整 中燃最安全 中字股實力談 - 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 2022/12/20 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 中字股實力談 - 市佔率增 飛鶴回復增長 2022/12/20 市佔率增 飛鶴回復增長 中字股實力談 - 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 2022/12/19 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 科技軟件 中國民航信息（00696） 人民幣 板塊