  • 16°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

放寬出行限制 中航信高增長

財金專欄 2022/12/22

分享：

分享：

港股昨日繼續縮量，而且缺乏方向，預期2022年底前仍會維持這忽升忽跌的模式，有利板塊炒作，如旅遊概念股昨日造好，中國民航信息網絡（00696）上半年成本控制得宜而錄得盈利高增長，預期內地2023年復常

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版）
2022/12/21
【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版）
中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全
2022/12/21
大市恐調整 中燃最安全
中字股實力談 - 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版）
2022/12/20
港股險守190 恒指營造圓頂（第四版）
中字股實力談 - 市佔率增 飛鶴回復增長
2022/12/20
市佔率增 飛鶴回復增長
中字股實力談 - 【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版）
2022/12/19
【暗湧】港股短綫發沽出訊號 恒指回氣要睇188（第四版）
市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 科技軟件 中國民航信息（00696） 人民幣 板塊

上一篇文章

耶倫噩夢‧美債缺水

下一篇文章

京東現旗形 2023年續反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全
大市恐調整 中燃最安全
有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」
特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」
國情知聞 - 來年「一號文件」 布建農業強國
來年「一號文件」 布建農業強國
選股情報 - 我和盧寵茂有個約會
我和盧寵茂有個約會
投資坐標 - 2023年首選股票
2023年首選股票
專家樓論 - 明日大嶼 去馬啦！
明日大嶼 去馬啦！