放寬出行限制 中航信高增長

港股昨日繼續縮量，而且缺乏方向，預期2022年底前仍會維持這忽升忽跌的模式，有利板塊炒作，如旅遊概念股昨日造好，中國民航信息網絡（00696）上半年成本控制得宜而錄得盈利高增長，預期內地2023年復常

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