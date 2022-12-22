PGIM：亞太房產現入市良機 財金專欄 2022/12/22 分享： 分享： 亞太地區的2023年經濟增長預計將較歐美更具韌性，整體上，能為房地產投資提供更佳條件。展望未來，數碼化、人口變遷和低碳轉型將是具有長期機遇的關鍵趨勢。 中國的情況仍然是未知之數，即使預計需要一段時間才能 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Benett Theseira 保德信房地產（PGIM Real Estate）董事總經理兼亞太區主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：中國成環球增長引擎 2022/12/21 信銀國際：中國成環球增長引擎 陶冬：內地吹響增長號角 2022/12/20 陶冬：內地吹響增長號角 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 2022/12/18 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 首域盈信：印度經濟背後隱憂 2022/12/16 首域盈信：印度經濟背後隱憂 法國外貿銀行：內房高增長期已過 2022/12/15 法國外貿銀行：內房高增長期已過 經濟 通脹 亞太 數據中心 板塊