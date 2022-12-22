  • 16°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PGIM：亞太房產現入市良機

財金專欄 2022/12/22

分享：

分享：

亞太地區的2023年經濟增長預計將較歐美更具韌性，整體上，能為房地產投資提供更佳條件。展望未來，數碼化、人口變遷和低碳轉型將是具有長期機遇的關鍵趨勢。

中國的情況仍然是未知之數，即使預計需要一段時間才能

...

撰文 : Benett Theseira 保德信房地產（PGIM Real Estate）董事總經理兼亞太區主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

信銀國際：中國成環球增長引擎
2022/12/21
信銀國際：中國成環球增長引擎
陶冬：內地吹響增長號角
2022/12/20
陶冬：內地吹響增長號角
未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）
2022/12/18
未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）
首域盈信：印度經濟背後隱憂
2022/12/16
首域盈信：印度經濟背後隱憂
法國外貿銀行：內房高增長期已過
2022/12/15
法國外貿銀行：內房高增長期已過
經濟 通脹 亞太 數據中心 板塊

上一篇文章

黃元山掌特首政策組 料下周公布

下一篇文章

耶倫噩夢‧美債缺水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全
大市恐調整 中燃最安全
有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」
特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」
國情知聞 - 來年「一號文件」 布建農業強國
來年「一號文件」 布建農業強國
選股情報 - 我和盧寵茂有個約會
我和盧寵茂有個約會
投資坐標 - 2023年首選股票
2023年首選股票
專家樓論 - 明日大嶼 去馬啦！
明日大嶼 去馬啦！