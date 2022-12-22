PGIM：亞太房產現入市良機

亞太地區的2023年經濟增長預計將較歐美更具韌性，整體上，能為房地產投資提供更佳條件。展望未來，數碼化、人口變遷和低碳轉型將是具有長期機遇的關鍵趨勢。

中國的情況仍然是未知之數，即使預計需要一段時間才能

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