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2025球會世界盃 國際足協一廂情願

國際 22:27 2022/12/21

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今屆世界盃以美斯（Linoel Messi）帶領阿根廷3度奪冠，再無爭議地獲正名為球王完美謝幕。世界盃作為全球最多人收看的體壇盛事，確是「錢」途無限，無奈每隔4年才辦一次，國際足協（FIFA）當然感到不是味兒，豈能將隨處可見的賺錢機會視如糞土。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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