2025球會世界盃 國際足協一廂情願 國際 22:27 2022/12/21 分享： 分享： 今屆世界盃以美斯（Linoel Messi）帶領阿根廷3度奪冠，再無爭議地獲正名為球王完美謝幕。世界盃作為全球最多人收看的體壇盛事，確是「錢」途無限，無奈每隔4年才辦一次，國際足協（FIFA）當然感到不是味兒，豈能將隨處可見的賺錢機會視如糞土。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/19 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 儲局續放鷹 背後有何考量 2022/12/18 儲局續放鷹 背後有何考量 沙特改收人幣？經濟誘因較弱 2022/12/15 沙特改收人幣？經濟誘因較弱 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 2022/12/14 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 你可能感興趣 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 21:14 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 21:27 2022/12/19 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 儲局續放鷹 背後有何考量 22:00 2022/12/18 儲局續放鷹 背後有何考量 最新專欄文章 國金札記 - 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 今日 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 國金札記 - 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/20 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 國金札記 - 儲局續放鷹 背後有何考量 2022/12/19 儲局續放鷹 背後有何考量 國金札記 - 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 2022/12/16 沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 國金札記 - 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 2022/12/15 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 運動員 足球 體育賽事 美斯 世界盃 歐聯