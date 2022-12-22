黃元山掌特首政策組 料下周公布 財金專欄 2022/12/22 分享： 分享： 特首李家超的御用智庫「特首政策組」終於籌組完成，正如本欄上月28日率先披露，團結香港基金高級副總裁黃元山將出任組長，並在下周公布。 由於黃元山要辭去現時立法會議員之職，故稍後需要補選。 曾任李家超競選辦副 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 2022/12/21 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 2022/12/20 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？ 2022/12/19 立會補選港區人大 有當選方程式？ 有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 2022/12/16 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 2022/12/15 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 立法會 李家超 團結香港基金 黃元山 特首政策組 退休 銀行