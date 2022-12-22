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黃元山掌特首政策組 料下周公布

財金專欄 2022/12/22

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特首李家超的御用智庫「特首政策組」終於籌組完成，正如本欄上月28日率先披露，團結香港基金高級副總裁黃元山將出任組長，並在下周公布。

由於黃元山要辭去現時立法會議員之職，故稍後需要補選。

曾任李家超競選辦副

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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