10大可尋寶屋苑 財金專欄 2022/12/22 分享： 分享： 昨日有地產界發布，在當下市況可供尋寶的10大屋苑，有高齡的美孚新邨、太古城，其中大角咀的港灣豪庭算是較年輕的項目。 美孚新邨呎價 年內跌逾2成 美聯物業發表報告指出，如相信樓價有機會見底反彈，又有置業的需 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 明日大嶼 去馬啦！ 2022/12/21 明日大嶼 去馬啦！ 專家樓論 - 新盤明年首季加快銷售 望追回失地 2022/12/20 新盤明年首季加快銷售 望追回失地 專家樓論 - 5期白居二 近9千宗入市 2022/12/20 5期白居二 近9千宗入市 專家樓論 - 車位驚現銀主盤 恐二次衝擊樓市 2022/12/19 車位驚現銀主盤 恐二次衝擊樓市 專家樓論 - 新盤成交大減之後 2022/12/19 新盤成交大減之後 疫情 加息 樓價 防疫措施 中原地產 美聯物業 太古城 美孚新邨 德福花園 大角咀