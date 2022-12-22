昨日有地產界發布，在當下市況可供尋寶的10大屋苑，有高齡的美孚新邨、太古城，其中大角咀的港灣豪庭算是較年輕的項目。

美孚新邨呎價 年內跌逾2成

美聯物業發表報告指出，如相信樓價有機會見底反彈，又有置業的需

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