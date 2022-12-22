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2025球會世界盃 國際足協一廂情願

財金專欄 2022/12/22

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今屆世界盃以美斯帶領阿根廷3度奪冠，再無爭議地獲正名為球王完美謝幕。世界盃作為全球最多人收看的體壇盛事，確是「錢」途無限，無奈每隔4年才辦一次，國際足協當然感到不是味兒，豈能將賺錢機會視如糞土。

怎知專

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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