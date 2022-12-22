通港效應舖位市場最受惠 地產 12:00 2022/12/22 分享： 分享： 市場多次傳出中港即將通關的消息，而經過近3年「零旅客」影響下，商舖租金已有大幅調整，預計若落實通關，商舖將最為受惠，舖租可望於谷底回升。據戴德梁行數字，2022年舖租表現，因疫情反覆下零售市場仍由本地消費活動支撑，傳統遊客區如銅鑼灣和尖沙咀的街舖租金跌幅較為明顯，分別按年下調8.1%和5.4%，其他區份則微跌2%至3%。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 民生區商舖率先受惠 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 核心區商舖大執位 2022/07/19 核心區商舖大執位 你可能感興趣 民生區商舖率先受惠 01:00 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 核心區商舖大執位 08:32 2022/07/19 核心區商舖大執位 最新專欄文章 銀行加按息 中細價單位最受壓 2022/12/21 銀行加按息 中細價單位最受壓 通關在即樓市現生機？ 2022/12/20 通關在即樓市現生機？ 將軍澳樓市受基建帶動 旺量不旺價 2022/12/15 將軍澳樓市受基建帶動 旺量不旺價 港人有機會越住越闊落？ 2022/12/14 港人有機會越住越闊落？ 專家樓論 - 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 2022/12/10 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 物業出租 空置率 商舖 戴德梁行 零售 尖沙咀 銅鑼灣