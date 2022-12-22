通港效應舖位市場最受惠

市場多次傳出中港即將通關的消息，而經過近3年「零旅客」影響下，商舖租金已有大幅調整，預計若落實通關，商舖將最為受惠，舖租可望於谷底回升。據戴德梁行數字，2022年舖租表現，因疫情反覆下零售市場仍由本地消費活動支撑，傳統遊客區如銅鑼灣和尖沙咀的街舖租金跌幅較為明顯，分別按年下調8.1%和5.4%，其他區份則微跌2%至3%。

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