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加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）

研究報告 16:28 2022/12/23

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美國聯儲局於2022年內公布的最後一次利率決策，繼11月連續4次加息0.75厘，本次議息下調0.5厘。美國加息周期對本港樓市影響，法國外貿銀行（Natixis）表示，最關鍵的因素如防疫和加息，始終會有盡頭，而香港正面臨一場完美風暴，短期內香港樓價料將繼續下跌。

本文將拆解房市下跌背後的關鍵因素，以及樓價下跌何時趨緩。

法國外貿銀行指出，本港樓市困境背後兩大關鍵因素：

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1.人口增長

該行稱，除周期性因素外，人口和經濟增長前景等結構性因素，對於中期房價來說更顯重要

由於勞動年齡人口為15至64歲，是住房需求的主要來源。不過，根據聯合國2021年發布的人口預測顯示，未來幾10年內，香港的勞動年齡人口增長將會停滯不前。但該行認為，這預測仍相對保守，因為並未考慮到近來移民潮對香港年輕人口的衝擊。

這可追溯至2019年，當年社會動盪和新冠疫情接踵而至，導致來港移民數量大幅下降。由於自然增長乏力，因此來港移民對香港人口增長起到主要推動作用。

企業紛紛遷出香港總部

該行指出，由於嚴格防疫政策和東、西方地緣政治緊張等問題，也促使投資者追求資產配置多元化，這些都影響了香港作為金融中心的吸引力，並導致許多外國企業，將亞洲總部從香港遷到新加坡。

法國外貿銀行認為......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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