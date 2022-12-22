  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日央行意外「加息」 透露兩大訊號

研究報告 14:54 2022/12/22

分享：

分享：

美國聯儲局剛放緩加息節奏，日本央行卻意外宣布擴大國債利率波動的區間，其實質效果相當於加息，令到日債利率可以上漲到更高的水平，這亦是日本社會融資利率的重要基準。東吳証券指出其透露出兩大訊號。

洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

東吳証券表示，今年下半年的一個重要的灰犀牛（大概率會發生但易被忽略的危機）是日本央行放寬YCC（收益率曲綫控制政策）區間的範圍。

東吳証券從三個角度剖析事件：

  • 從政策上看，日本央行意外「加息」確認了海外貨幣政策迎來了緊縮放緩的拐點；
  • 短期看，年末全球流動性將面臨大考，對流動性敏感的資產將面臨階段性衝擊，對中國來說港股可能首當其衝；
  • 從政策變化背後因素看，明年中國可能要警惕疫情優化後的通脹超預期衝擊。

日央行意外「加息」標志着：海外貨幣政策迎來了緊縮拐點。

東吳証券表示，YCC作為日本央行主要的利率政策工具，其調節十分缺乏靈活性，在一輪經濟周期中，日本利率的調整頻率和幅度遠遠不及其他歐美發達經濟體，例如在2015年至2018年的緊縮周期中，美聯儲加息9次，合共加息225基點（1基點=0.01厘），日央行YCC區間僅擴大一次，上調10基點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2021年以來的本輪緊縮周期，YCC區間已經調整兩次、累計擴大30基點。除此之外，考慮到2023年全球經濟放緩的風險、美聯儲繼續加息的空間有限，以及日元的貶值壓力將大幅緩解，預計YCC區間再次上調的可能性不大......

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：東吳証券

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日金融狀況的3個變化（第二版）
今日
日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日金融狀況的3個變化（第二版）
通關在望速籌謀 軟硬件備妥候命
今日
通關在望速籌謀 軟硬件備妥候命
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素
今日
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦
2022/12/19
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦

你可能感興趣

日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日金融狀況的3個變化（第二版）
今日 02:07
日央行轉鷹 景順Kristina Hooper：日金融狀況的3個變化（第二版）
通關在望速籌謀 軟硬件備妥候命
今日 01:00
通關在望速籌謀 軟硬件備妥候命
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素
今日 12:56
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素

最新專欄文章

加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素
今日
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
今日
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
今日
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
建銀國際簡評：中國擴大內需綱要 機遇處處（第三版）
今日
建銀國際簡評：中國擴大內需綱要 機遇處處（第三版）
醫藥板塊業績 觸底反彈在望（第三版）
2022/12/21
醫藥板塊業績 觸底反彈在望（第三版）
債券 市場動向 宏觀分析 外滙 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 港股 疫情 壓力

下一篇文章

梳理十年中央經濟會議 政策指向2023年首選板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股
報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股
醫藥板塊業績 觸底反彈在望（第三版）
醫藥板塊業績 觸底反彈在望（第三版）
大和：中國國際航綫 學生和商務需求自8月起已恢復
大和：中國國際航綫 學生和商務需求自8月起已恢復
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解