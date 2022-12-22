日央行意外「加息」 透露兩大訊號

美國聯儲局剛放緩加息節奏，日本央行卻意外宣布擴大國債利率波動的區間，其實質效果相當於加息，令到日債利率可以上漲到更高的水平，這亦是日本社會融資利率的重要基準。東吳証券指出其透露出兩大訊號。

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東吳証券表示，今年下半年的一個重要的灰犀牛（大概率會發生但易被忽略的危機）是日本央行放寬YCC（收益率曲綫控制政策）區間的範圍。

東吳証券從三個角度剖析事件：

從政策上看，日本央行意外「加息」確認了海外貨幣政策迎來了緊縮放緩的拐點；

短期看，年末全球流動性將面臨大考，對流動性敏感的資產將面臨階段性衝擊，對中國來說港股可能首當其衝；

從政策變化背後因素看，明年中國可能要警惕疫情優化後的通脹超預期衝擊。

日央行意外「加息」標志着：海外貨幣政策迎來了緊縮拐點。

東吳証券表示，YCC作為日本央行主要的利率政策工具，其調節十分缺乏靈活性，在一輪經濟周期中，日本利率的調整頻率和幅度遠遠不及其他歐美發達經濟體，例如在2015年至2018年的緊縮周期中，美聯儲加息9次，合共加息225基點（1基點=0.01厘），日央行YCC區間僅擴大一次，上調10基點。

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2021年以來的本輪緊縮周期，YCC區間已經調整兩次、累計擴大30基點。除此之外，考慮到2023年全球經濟放緩的風險、美聯儲繼續加息的空間有限，以及日元的貶值壓力將大幅緩解，預計YCC區間再次上調的可能性不大......

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報告來源：東吳証券

編輯：陳文政

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