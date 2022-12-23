  • 16°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沈建光：中經會釋放6大訊號

研究報告 08:20 2022/12/23

分享：

分享：

中央經濟工作會議於12月16日結束，此前該如何解讀箇中含意呢？最近京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光發表報告，深入解構經濟工作會議重點及釋出的訊號。

京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，愈是全面認識問題的嚴峻性，中央出台的政策才會更加到位、落實才會更加有力，市場的信心才會更快改善，2023年的經濟才會更快回暖。

    點擊圖片放大
    +2

本次經濟工作會議釋放了，以下6方面的積極訊號

信號一：工作重心聚焦穩增長和促發展

此外，2023年經濟工作要求突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。

  • 穩增長

為實現穩增長目標，會議明確部署，分為兩方面：1）要求「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度。」；2）要加強各類政策穩增長的合力，要求「更好統籌經濟政策和其他政策，增強全局觀，加強與宏觀政策取向一致性評估。」。

沈建光指會議重點強調「發展是第一要務」，在新聞稿中9次強調推進高質量發展。至於經濟發展方面，中國在「統籌疫情防控和經濟社會發展」方面，工作重心從「疫情防控」向「經濟發展」加快轉變的趨勢更加清晰

  • 穩就業

今年16至24歲失業率持續維持在18%左右的高位，而且2023年更多的高校畢業生（超過1,130萬人）和留學回國的人就業壓力，但沈建光表示，解決失業問題最終也要建立在穩增長的基礎上。

  • 穩物價

主要針對疫情防控放開後，新冠疫情感染人數大幅攀升，給生產、流通帶來衝擊。沈建光稱，2023年大概率是CPI温和增長、PPI落入通縮，整體通脹壓力並不大......更多內容，用戶請登入。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2022/12/22
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
2022/12/22
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
2022/12/22
日央行意外「加息」 透露兩大訊號

你可能感興趣

2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
16:11 2022/12/22
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
19:10 2022/12/22
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
16:58 2022/12/22
日央行意外「加息」 透露兩大訊號

最新專欄文章

加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
2022/12/22
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
2022/12/22
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
2022/12/22
報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
2022/12/22
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
2022/12/22
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
CPI PPI 中國 宏觀分析 中國市場 經濟數據表現

上一篇文章

2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善

下一篇文章

Mastercard展望2023年亞太區4個消費趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日央行意外「加息」 透露兩大訊號
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
瑞銀財管：股市反彈關鍵？ 留意三大要素
瑞銀財管：股市反彈關鍵？ 留意三大要素
報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
報復式搭飛機 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
梳理十年中央經濟會議 政策指向2023年首選板塊
梳理十年中央經濟會議 政策指向2023年首選板塊