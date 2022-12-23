沈建光：中經會釋放6大訊號

中央經濟工作會議於12月16日結束，此前該如何解讀箇中含意呢？最近京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光發表報告，深入解構經濟工作會議重點及釋出的訊號。

京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，愈是全面認識問題的嚴峻性，中央出台的政策才會更加到位、落實才會更加有力，市場的信心才會更快改善，2023年的經濟才會更快回暖。

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本次經濟工作會議釋放了，以下 6方面的積極訊號 ：

信號一：工作重心聚焦穩增長和促發展

此外，2023年經濟工作要求突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。

穩增長

為實現穩增長目標，會議明確部署，分為兩方面：1）要求「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度。」；2）要加強各類政策穩增長的合力，要求「更好統籌經濟政策和其他政策，增強全局觀，加強與宏觀政策取向一致性評估。」。

沈建光指會議重點強調「發展是第一要務」，在新聞稿中9次強調推進高質量發展。至於經濟發展方面，中國在「統籌疫情防控和經濟社會發展」方面，工作重心從「疫情防控」向「經濟發展」加快轉變的趨勢更加清晰。

穩就業

今年16至24歲失業率持續維持在18%左右的高位，而且2023年更多的高校畢業生（超過1,130萬人）和留學回國的人就業壓力，但沈建光表示，解決失業問題最終也要建立在穩增長的基礎上。

穩物價

主要針對疫情防控放開後，新冠疫情感染人數大幅攀升，給生產、流通帶來衝擊。沈建光稱，2023年大概率是CPI温和增長、PPI落入通縮，整體通脹壓力並不大......更多內容，用戶請登入。

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