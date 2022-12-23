  • 18°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沈建光：中經會釋放6大訊號（第三版）

研究報告 15:51 2022/12/23

分享：

分享：

中央經濟工作會議於12月16日結束，此前該如何解讀箇中含意呢？最近京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光發表報告，深入解構經濟工作會議重點及釋出的訊號。

京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，愈是全面認識問題的嚴峻性，中央出台的政策才會更加到位、落實才會更加有力，市場的信心才會更快改善，2023年的經濟才會更快回暖。

    點擊圖片放大
    +2

本次經濟工作會議釋放了，以下6方面的積極訊號

信號一：工作重心聚焦穩增長和促發展

此外，2023年經濟工作要求突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。

  • 穩增長

為實現穩增長目標，會議明確部署，分為兩方面：1）要求「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度。」；2）要加強各類政策穩增長的合力，要求「更好統籌經濟政策和其他政策，增強全局觀，加強與宏觀政策取向一致性評估。」。

沈建光指會議重點強調「發展是第一要務」，在新聞稿中9次強調推進高質量發展。至於經濟發展方面，中國在「統籌疫情防控和經濟社會發展」方面，工作重心從「疫情防控」向「經濟發展」加快轉變的趨勢更加清晰

  • 穩就業

今年16至24歲失業率持續維持在18%左右的高位，而且2023年更多的高校畢業生（超過1,130萬人）和留學回國的人就業壓力，但沈建光表示，解決失業問題最終也要建立在穩增長的基礎上。

  • 穩物價

主要針對疫情防控放開後，新冠疫情感染人數大幅攀升，給生產、流通帶來衝擊。沈建光稱，2023年大概率是CPI温和增長、PPI落入通縮，整體通脹壓力並不大。

----

第二版

信號二：重點加大中央財政支出力度

在有效需求不足下，加大中央財政支出強度成為新的重點。沈建光認為，此次會議要求「積極的財政政策要加力提效」，意思非常明確，基於兩方面：

（1）為緩解當前需求不足對經濟增長的制約，要求通過優化組合赤字、專項債和貼息等工具，促進經濟增長特別是高質量發展。

----

第三版

（2）針對當前地方政府財政收支缺口高企（前三季31個地方的一般公共預算收支差均為負值），要求推動財力下沉，加大中央對地方的轉移支付力度，確保財政可持續和地方政府債務風險可控。

信號三：擴內需將提振消費擺在優先位置

沈建光預計，2023年中央財政會加大提振消費支持力度。而且，會議不再提通過降稅降費為企業紓困，表明......更多內容，用戶請登入。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
今日
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
今日
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
2022/12/22
日央行意外「加息」 透露兩大訊號

你可能感興趣

2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
今日 16:18
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
今日 16:28
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
16:58 2022/12/22
日央行意外「加息」 透露兩大訊號

最新專欄文章

日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元
今日
日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元
2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新）
今日
2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
今日
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
今日
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
今日
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
CPI PPI 中國 宏觀分析 中國市場 經濟數據表現

上一篇文章

2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善

下一篇文章

2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
沈建光：中經會釋放6大訊號（第三版）
沈建光：中經會釋放6大訊號（第三版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）
2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）