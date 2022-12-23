2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善

2022年國際金融經歷起伏，在俄烏衝突、能源危機、貨幣緊縮等多重衝擊下，美股及金融市場現大幅波動。展望2023年，國際金融市場料改善。

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展望2023年，平安證券指認為國際金融料現改善，主要是由於：

1. 俄烏衝突雖未畫上句號，但金融市場已經逐漸消化其影響，與之相關的市場波動應弱於2022；

2. 在貨幣緊縮、需求放緩、供應鏈修復等背景下，全球通脹壓力有望緩和。

對於美國經濟，平安證券基準測算顯示，美歐CPI通脹率有望在2023年底回落至4%至5%左右，從2022年9%至10%的高點明顯回落。美息方面，美國聯儲局在2022年連續加息7次、累計加息4.25個百分點。儲局2022年12月的點陣圖顯示，美國政策利率在2023年或達到5.1%左右，剩餘的加息空間不大。最後，主要資產價格經歷大級別調整後，進一步調整的空間有限，具備反彈的勢能。美股標普500指數市盈率在近10年的歷史分位水準，由2022年初的80%以上，回落至年底的30%左右。

歐洲貨幣緊縮力度亦將放緩，大部分央行將在2023年內停止加息。

盡管預期國際金融市場於2023年將現善，惟市場壓力猶存預期2023年國際金融市場仍可能面臨三大風險：

1. 持續高利率環境或打壓風險資產

雖然海外央行加息週期將步入尾聲，但在通脹尚未完全可控之前，貨幣政策或難明顯轉向。預計2023年全球無風險利率將維持高位，並抑制市場風險偏好。

2. 美歐經濟「硬着陸」風險或被低估

截至2022年底，海外主流機構預測美歐經濟在2023年可能僅陷入輕度衰退。但考慮到貨幣緊縮的滯後影響，美歐經濟實際衰退程度有被低估的風險。此外，更深的衰退程度以及更遲來的降息，或意味著經濟復蘇開始的節點也相應被推遲，「復甦預期」難以快速驅動金融市場回暖。

3. 「新型國際金融危機」值得警惕

從2022年的歐債市場動盪、日債期貨暴跌，到英債拋售與英國養老金抵押品危機，傳統意義上的「安全資產」已然不再安全。另外，斯里蘭卡、巴基斯坦等部分更為脆弱的新興市場已身陷債務和貨幣危機。

展望未來一年，歐央行在數次加息過程中能否保證歐債市場的穩定，還存在很大不確定性；日本貨幣政策框架的改動會否引發日債市場再度恐慌性拋售，仍有待觀察。

股市方面，因衰退影響尚未充分計入，美歐股市在實質回暖前或仍有調整空間。展望2023年，美國經濟增長難以明顯超過2022年，而通脹水準或明顯回落，帶動名義經濟增速顯著回落。未來一段時間，盈利預期的修正或觸發美股價格調整。

預計歐股市場將承受更大的壓力，日股有望呈現相對更強的韌性。債券市場方面，因海

外貨幣政策偏緊，美歐債券收益率或維持較高水準運行。2023年，隨着海外政策利率見頂、經濟衰退兌現，債券市場有望逐步回暖。不過，由於美歐政策利率整體維持高位，債券收益率或將在偏高水準運行。相較美國，歐洲和日本債券市場的波動風險更大。外匯市場方面，美元指數波動中樞有望下移。

2023年，全球避險情緒有望緩和，對美元匯率的支撐可能減弱。從經濟的相對表現看，2023年美國經濟增長可能明顯落後于全球平均水準，也不利於美元表現。在海外經濟下行之際，中國經濟重回上升通道，人民幣資產也將具備更強的吸引力，人民幣有望重回升值通道。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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