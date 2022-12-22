Mastercard展望2023年亞太區4個消費趨勢

下一篇文章
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第二版）
信用卡為消費者購物消費的主要付款工具之一，而信用卡公司Mastercard旗下Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）剛發表了2023年度經濟展望報告（Economic Outlook 2023）。
上述報告利用大量公共和專利數據，以及用來預測經濟活動的模型，來評估將繼續影響包括香港和亞太區在内等全球各地經濟環境的四大主題 ─ 「高利率和住屋」、「低消費和貨比三家」、「價格與消費喜好」及「需求衝擊和多渠道行銷」。報告重點如下：
高利率和住屋：
經過多年的樓市熾熱，高利率和按揭息率將會加重生活成本，大幅改變消費模式。展望2023年，許多市場將會以不同速度增長。
低消費和貨比三家：
由於食品和能源在消費預算中佔比較大，低收入家庭將尤其受壓。自2019年至2022年，我們觀察到高收入家庭的可支配開支（註2）的增長速度是低收入家庭的近2倍。然而，隨着通脹正常化，這個差距將顯著縮窄。
價格與消費喜好：
整體消費在通脹下保持韌性，消費者選擇價格相宜的品牌，同時希望購買划算的必需品，以維持現有生活狀態。
需求衝擊和多渠道行銷：
企業透過多渠道行銷，擴大接觸顧客層面、加強品牌意識、拓展產品類別和銷售，以及實施較彈性和針對性的定價結構，從而抵禦需求衝擊......
（請點擊圖片放大）
......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
報告來源：Mastercard經濟研究所
編輯：蕭悅潾
延伸閱讀：建銀國際簡評：中國擴大內需綱要 機遇處處（第三版）
★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！
計劃詳情
撰文 : Mastercard經濟研究所
欄名 : 機構觀點